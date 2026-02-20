「まさか、自分の身に起きるとは思いませんでした。子どもが無事に生まれるのは、当たり前じゃないんだなと痛感しました」【写真】生まれてすぐのこうちゃん。乳幼児突然死症候群が起きるなんて想像もしなかったそう話す母親・由梨（ゆうり）さんの息子・こうちゃんは生後間もなく、「乳幼児突然死症候群」になった。命は奇跡的につながったが、人工呼吸器や痰の吸引などが必要な医療的ケア児になったという。生後3日目の息子を襲