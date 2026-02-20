レンタカー返却時に「この傷はお客さまが付けた」と言われると、ぶつけた記憶がなくても不安になるでしょう。特に「借りる前からあった気がする」と思うと、納得できないものです。 ただし、こうした場面は「その傷がいつ付いたか」を示せる材料があるかで、結論が変わります。そこで本記事では、返却時に取るべき行動と請求の中身の見分け方を整理します。 身に覚えのない傷でも、必ず払わなくていいとはかぎ