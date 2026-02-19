セブン-イレブン各店では、2026年2月19日から25日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンが開催中です。2月17日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンはこちらから。「クリスプ」などの無料券も1つめの対象商品は、カルビー「クリスプ うましお味」。1個購入すると、「クリスプ うましお味」「クリスプ サッポロポテトバーベQ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。2つめの