セブンで「コロロ」「マロッシュ」などのグミ無料券もらえる！今週も″1つ買うと1つもらえる″大量追加《2月19日開始》

セブン-イレブン各店では、2026年2月19日から25日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンが開催中です。

「クリスプ」などの無料券も

1つめの対象商品は、カルビー「クリスプ うましお味」。

1個購入すると、「クリスプ うましお味」「クリスプ サッポロポテトバーベQ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、ブルボン「フェットチーネグミ イタリアングレープ」、味覚糖「激シゲキックス 極刺激ソーダ」、カンロ「ピュレグミプレミアム 山梨産白桃」、三菱食品「ハリボー ハッピーグレープ」です。

いずれか1個を購入すると、ブルボン「しゃりもにグミ ヨーグルト」、味覚糖「コロロ シャインマスカット」、カンロ「マロッシュ グレープソーダ味」、三菱食品「ハリボー ゴールドベア」（45g）のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、タマノイ「はちみつ黒酢ダイエット」（125ml）と「はちみつ黒酢カフェ ゆずティー」（200ml）です。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、アサヒ「PLUS カルピス」の「体脂肪ケア」「免疫サポート」「睡眠・腸活ケア」（各200ml）。

いずれか1本を購入すると、同商品のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも2月26日から3月11日まで。

お菓子や飲料をお得にゲットできるチャンスです。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ