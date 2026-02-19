実在の人物の写真をAIで無断加工し、性的な画像を生成・投稿する行為が相次いでいる。コスプレイヤーのAさん（20代女性）は、自身が投稿した写真が生成AIを使って「水着にして」「ビキニにして」といった指示により加工され、性的な画像として拡散されていることを知った。 【写真】アカデミー賞監督「AIなんてくそくらえ！」 Aさんは「実在の自分の顔のまま、勝手に性的な姿を作られるのは強い恐怖を感じる」と訴え