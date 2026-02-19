¡ÚWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ÛÂè2Àï ¥é¥ê¡¼¡¦¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ú±ÇÁü¡ÛÀãÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¢ª¶ÄÅ·Ã¦½Ð·à¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë2·î12Æü¤«¤é15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿WRC¤ÎÂè2Àï¡Ö¥é¥ê¡¼¡¦¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡×¡£¥·¡¼¥º¥óÍ£°ì¤Î¥Õ¥ë¥¹¥Î¡¼¥é¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëº£Âç²ñ¤Ç¡¢2024Ç¯²¦¼Ô¤Î¥Æ¥£¥¨¥ê¡¼¡¦¥Ì¡¼¥Ó¥ë¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ë¤ò½±¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤È¼¹Ç°¤ÎÃ¦½Ð·à¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç²ñ2ÆüÌÜ¡Ê¥Ç¥¤2¡Ë¤ÎSS3¤À¤Ã¤¿¡£¥Ì¡¼¥Ó¥ë¤¬¶î¤ë¥Ò¥ç¥ó