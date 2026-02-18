ベルギーを代表するチョコレートブランド、ピエール マルコリーニがホワイトデーコレクション2026を発表。今年は日本上陸25周年を祝し、「Merci de tout Cœur（心からありがとう）」をテーマに、愛と感謝を届ける華やかなラインナップが揃います。大切な人へ、想いを込めたショコラギフトを選んでみませんか♡ 限定マカロン＆人気コフレ 毎年人気のマカロンアソートには