ピエール マルコリーニのホワイトデー2026♡心からありがとうを贈る限定コレクション

ベルギーを代表するチョコレートブランド、ピエール マルコリーニがホワイトデーコレクション2026を発表。今年は日本上陸25周年を祝し、「Merci de tout Cœur（心からありがとう）」をテーマに、愛と感謝を届ける華やかなラインナップが揃います。大切な人へ、想いを込めたショコラギフトを選んでみませんか♡

限定マカロン＆人気コフレ

毎年人気のマカロンアソートには、限定フレーバー「カス ノワゼット」が登場。ヘーゼルナッツプラリネのバタークリームに、ピエモンテ産ヘーゼルナッツのクルスティヤンを合わせた食感豊かな味わいです。

「マカロン4個入り」は2,268円（税込）、「マカロン8個入り」は3,888円（税込）。テーマモチーフを施した限定パッケージで展開されます。

赤いハート缶が目を引く「コフレ クール」は、5個入り2,673円（税込）、9個入り4,779円（税込）。

日本の柑橘を使った新作「クール ココロ アグリュム キャラメル」、ナッツの食感が楽しい「プラリネ ピスターシュ」、定番「プティ ビズー」などを詰め合わせたバランスの良いアソートです。

25周年記念＆多彩なアソート

日本上陸25周年を記念した「コフレ アニヴェルセール ヴァンサンカン ジャポン」は9個入り4,968円（税込）、18個入り9,720円（税込）。

徳島県産スダチや佐賀県産海苔など日本素材を用いた9種のショコラを、越前和紙の特別パッケージで包みます。

「セレクション」は3個入り1,566円*、5個入り2,565円、7個入り3,456円、10個入り4,806円、15個入り6,723円、25個入り10,665円*、30個入り12,690円（税込）。*直営店限定販売。

新作やプラリネシリーズ、グラン クリュ シリーズを詰め合わせています。

「コフレ ドゥ ココロ6個入り」は3,132円（税込）。ユズやアズキなど日本素材の新フレーバー4種を含む華やかな内容です。

「グラン クリュ セレクション7個入り」は3,348円（税込）。マダガスカル、ペルー、インド、サントメ、キューバなど厳選カカオを使用した6種7個入り。

「ガナッシュ ピュール5個入り」は3,564円（税込）。「ガナッシュ ピュール コンゴ」や「ガナッシュ ピュール ピスターシュ＆サケ」など5種を楽しめます。

想いを届ける特別な一箱♡

25周年という節目を迎えたピエール マルコリーニのホワイトデーコレクションは、感謝の気持ちを上質に表現できる特別なラインナップ。

限定フレーバーや日本素材を活かしたショコラなど、選ぶ時間も幸せなひとときです。今年は“心からありがとう”を、特別な一箱に込めて贈ってみてはいかがでしょうか♡