大分市佐賀関の大規模火災から3か月。被災した田中地区に20日、待望のカフェ「SEKI BACKS COFFEE」がオープンします。 【写真を見る】被災地にカフェ『SEKI BACKS COFFEE』オープンへ「帰ってくる場所に」住民男性の思い佐賀関大規模火災 「毎月18日」忘れないために… 温かいコーヒーをふるまうのは、同地区に住む渡辺忠孝さんです。多くの地元住民が集える場所を作りたいという思いからカフェを