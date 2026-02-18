2月8日、ヤクザ界に激震が走った。「伝説の組長」といわれてきた、山口組系後藤組の後藤忠政元組長が死去したとの一報が流れたからだ。83歳だった。「後藤さんは、病院に通いながら都内にいると聞いていた。ヤクザ界に大きな影響を与えた人物だった」（暴力団関係者）山口組の二次団体だった後藤組。一和会との「山一抗争」で後藤氏は、相手側にトラックで突っ込み名を馳せた。「経済的にも成功を収めた。オウム真理教が富士宮