きのう（18日）夕方、総社市を流れる高梁川の河川敷で火災が発生し、5時間近くにわたって枯れ草など約5ヘクタールが焼けました。 【写真を見る】高梁川の河川敷で火災約5時間後に鎮火枯れ草など約5ヘクタールを焼失【岡山・総社市】 約5ヘクタールを焼失 きのう午後5時半ごろ、総社市下原で「河川敷で枯れ草が燃えている」と近くに住む人から通報がありました。消防などによりますと、火災が起きたのは、