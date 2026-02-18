5人組グループ・嵐の松本潤が、TBSで3月26日、27日に放送、U-NEXTで配信される山田裕貴主演ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』に出演することが決定した。放送が約1ヶ月後に迫ったこのタイミングで、本作最大のサプライズの一つとして、新撰組の生みの親であり、彼らが最期まで忠義を尽くした伝説の会津藩主・松平容保役に松本の起用が発表された。【個別カット】土方歳三・山田裕貴ら「ちるらん」豪華キャスト今作は“TBS×U-NE