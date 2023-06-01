イランのアラグチ外相（左）、米国のウィットコフ和平交渉担当特使（いずれもAP＝共同）【イスタンブール共同】米国とイランの政府高官は17日、スイス・ジュネーブでイラン核問題を協議した。6日に続く2回目。協議後、イランのアラグチ外相は国営テレビに対し「（議論の）指針について基本合意した」と述べた。次回以降の協議が、イランの意向通り核問題に限定して行われることを米側が受け入れたことを示唆した。アラグチ氏は