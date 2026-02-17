韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が丙午年の旧正月当日である2月17日を迎え、「すべての国民を包み込み、奉仕する“みんなの大統領”として決意の言葉を申し上げる」とし、「国民が望む大韓民国の姿を道しるべに、一歩一歩揺らぐことなく歩んでいく」と述べた。【写真】李大統領と大違い…死刑求刑のユン前大統領「獄中旧正月」李大統領はこの日公開された、夫人キム・ヘギョン氏との旧正月の挨拶の動画でこのように語った。