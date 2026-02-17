元五輪アスリートが、モデルのような姿を見せた。１６日にインスタグラムのストーリーズを更新したのは、２０１０年バンクーバー五輪代表のプロスノーボーダー・国母和宏。現在はアパレルブランドのモデルや農業、映像作品など様々な分野に携わっている。この日は「＠ｋａｚｕｋｏｋｕｂｏ」とハッシュタグを付け、雪山の急斜面をスノーボードで滑走する動画を投稿。さらに連続投稿で「＠ｗｅ＿ａｒｅ＿ｎｏｍａｄｉｋ」「＠