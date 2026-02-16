¥À¥¤¥¿¥ó¾¦»ö¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÌ¾ÂåÉÙ»Î¤½¤Ð¡×¤¬¡¢Â¨Æü´°Çä¤·¤¿¡ÖÌ¾ÂåÉÙ»Î¤½¤Ð¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÐ§¡Ê¹õ¡Ë¡×¤òºÆÆþ²Ù¤·¡¢2·î16Æü¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¤ä¤Ð¡ÄÍß¤·¤¤¡ª¥³¥Á¥é¤¬¡ÖÌ¾ÂåÉÙ»Î¤½¤Ð¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÐ§2¼ï¤Ç¤¹¡ª¡Ê3Ëç¡ËÆ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÌ¾ÂåÉÙ»Î¤½¤Ð¡×¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢²¹¤«¤¤¤½¤ÐÍÑ¤ÎÐ§¡£800¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÈÂçÍÆÎÌ¡£¥á¥é¥ß¥óÀ½¤Ç³ä¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢Ìó370¥°¥é¥à¤È·ÚÎÌ¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ËºÇÅ¬¤Ê°ìÉÊ¡£²Á³Ê