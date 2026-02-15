1回戦で戦った同級生の藤木と中尾は、競技後にお互いを称えあった(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のスキー・フリースタイル女子デュアルモーグル1回戦で、誕生日がわずか2日違いという同級生の藤木日菜と中尾春香が激突した。日本勢同士のカードとなったこの一戦は、藤木が19―16で勝利。レース後には2人が笑顔で抱き合う姿が見られ、SNSでも大きな反響を呼んだ。【写真】まるでモデル？中尾春香のチャーミングなショット