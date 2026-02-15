「可愛すぎる…これは泣く」モーグル日本女子24歳、同級生対決後のハグに反響　勝敗を超えた一瞬が「尊すぎる」【冬季五輪】

1回戦で戦った同級生の藤木と中尾は、競技後にお互いを称えあった(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のスキー・フリースタイル女子デュアルモーグル1回戦で、誕生日がわずか2日違いという同級生の藤木日菜と中尾春香が激突した。日本勢同士のカードとなったこの一戦は、藤木が19―16で勝利。レース後には2人が笑顔で抱き合う姿が見られ、SNSでも大きな反響を呼んだ。

藤木と中尾は同世代のライバルとして切磋琢磨してきた間柄。五輪の舞台で直接対決が実現したことで、ファンの間でも注目が集まっていた。

ゴール後、結果が表示されると2人は自然と歩み寄り、笑顔でハグ。互いの健闘を称え合うその姿に、SNSでは「同級生対決でハグは泣ける」「勝敗を超えた関係性が素敵」「日本の女子モーグル、こういうところが本当に良い」「めっちゃ可愛かった」「尊すぎる」「可愛すぎる…これは泣く」と温かいコメントが相次いだ。