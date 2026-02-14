学歴詐称疑惑を発端に複数の容疑で刑事告発されている静岡県伊東市の田久保真紀前市長をめぐり、警察は2月14日、田久保前市長の自宅に家宅捜索に入りました。

【写真を見る】田久保真紀・前伊東市長の自宅 7時間以上にわたり家宅捜索 段ボール5箱分の資料押収＝静岡県警

＜伊部桜輔カメラマン＞

「押収物を持った捜査員が田久保前市長の自宅から出てきました」

7時間以上にわたって行われた家宅捜索。田久保前市長の自宅からは段ボールおよそ5箱分の資料が押収されました。

田久保前市長をめぐっては、学歴詐称疑惑を発端に公職選挙法違反や地方自治法違反の疑いなど複数の容疑で刑事告発されていて、警察は本人への事情聴取を行っていました。

警察は捜査の焦点となる卒業証書とされる書類の提出を求めていましたが、田久保前市長は12日付けで提出を拒否する回答書を警察に提出していました。

＜田久保前市長の代理人弁護士＞

「今後例えば捜査が進展していく中で、（卒業証書を）頑として最後まで出さないかというと、そこもまだ検討中ではあります」

田久保前市長はこれまでの刑事告発されているいずれの容疑についても犯罪としての成立を否認しています。