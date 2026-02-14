2月14日はバレンタインデーです。この日に男性にチョコレートを渡す人もいると思います。ところで、以前から「チョコレートを食べ過ぎると鼻血が出る」といわれていますが、本当なのでしょうか。食品や化粧品などの臨床試験や分析などを行うユーザーライフサイエンス（福岡県飯塚市）会長で、食品の効果を研究する食品機能学研究者の大貫宏一郎さんに聞きました。 【要注意】「えっ…！」これが「血糖値」が上がりやすい食べ物＆