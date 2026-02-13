フリーアナウンサーの宮根誠司が、13日放送の読売テレビ・日本テレビ系『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55）を休演した。12日放送で、9月末の終了について発表したばかりだった。冒頭で、西山耕平アナが「予定していたお休みのため、私と佐藤アナでお伝えします」と明かした。【写真】宮根誠司、『ミヤネ屋』20年目 オールドメディアと呼ばれる現状に言及宮根は、7月に番組20周年を迎えることを受け「20年も視聴いただ