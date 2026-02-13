楽天グループは、12日開催の取締役会で、2025年12月31日を基準日とする剰余金は配当しないことを決議した。29期の株主優待は、楽天モバイルの音声＋データ（30GB／月）プランが最長1年間無料で提供される。 剰余金無配の理由 楽天グループは、2025年12月31日を基準日とする剰余金を配当しない理由について、財務状況などを踏まえたものと説明した。 配当による資金流出を抑制することが、財務