平成レトロブームの影響もあり、若者や子どもたちの間で再び大流行している「シール帳」。特に最近は立体的で透明感のある「ぷっくりシール」が人気を博し、入手困難になるほどの過熱ぶりを見せています。そんな中、小学生の娘さんから「パパもシール帳持っとるん？」と聞かれたお父さん。自信満々で自慢のコレクションを見せたところ、「なんか思ってたんと違う」と塩対応されてしまった……という投稿がXで話題です。【その