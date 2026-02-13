娘に見せた「パパのシール帳」　ガチすぎて思わぬジェネレーションギャップ「思ってたんと違う」

平成レトロブームの影響もあり、若者や子どもたちの間で再び大流行している「シール帳」。特に最近は立体的で透明感のある「ぷっくりシール」が人気を博し、入手困難になるほどの過熱ぶりを見せています。

そんな中、小学生の娘さんから「パパもシール帳持っとるん？」と聞かれたお父さん。自信満々で自慢のコレクションを見せたところ、「なんか思ってたんと違う」と塩対応されてしまった……という投稿がXで話題です。

■ 娘が求めていたのは「ぷっくり」 パパが出したのは「キラキラ」

投稿主は、Xユーザー・炊きたてライスさん。「今日もがんばります」という哀愁漂うコメントと共に投稿された写真には、綺麗にファイリングされたシールの数々が写っています。

しかし、そこに並んでいるのはかわいらしい動物やスイーツのシールではありません。「ヘッドロココ」に「ヤマト王子」、そして「ダイの大冒険」のキラキラと輝くシール……！そう、これはかつて少年たちが血眼になって集めた、「ビックリマンシール」のコレクションだったのです。

この「男の子のシール帳」に対し、ネット上では「これは熱い」「あまりに正しいパパのシール帳」と称賛の声が相次いでいます。そのほか「ドラゴンボール」や「エヴァンゲリオン」といったコラボシールもズラリ。

■ 娘の冷めた反応に「逆にほっとしました」

炊きたてライスさんによると、写真に写っているビックリマンシールは、自身が幼少期に集めていた当時物……ではなく、10年以上前に発売された「復刻版」だそう。「当時大人気だったシールがほぼそのまま復刻されたので、喜んで買い集めました」と語ります。

続けて、「当時はまだ小学校低学年でしたが、兄弟や友達と買い集めたり交換したりして熱心に集めていました」と振り返った炊きたてライスさん。特に思い入れがあるのは、やはり「ヘッドロココ」。「今見てもかっこいいデザインだと思います」と、その輝きは色褪せていないようです。

しかし、娘さんの反応は前述の通り「なんか違う」。最近人気のぷっくりしたシールを想像していたようで、この「キラキラした四角いシール」にはあまり興味を示さなかったのだとか。

これに対し炊きたてライスさんは、「欲しいと頼まれたら断れないので、逆にほっとしました」と、コレクターならではの本音をポロリ。確かに、ヘッドロココを筆箱やランドセルに貼られてしまったら、お父さんは泣くに泣けません。

とはいえ、そこは優しいお父さん。「推しの子」や「鬼滅の刃」など、娘さんが知っているコラボシールの中から、ダブっているものを数枚プレゼントしたそうです。そのお返しとして、今度娘さんから「お礼のシール」をもらえる約束をしているとのこと。

パパのシール帳には、新たに娘さんからもらった「ぷっくりシール」が仲間入りする……かもしれませんね。

炊きたてライスさん（@rice811）

（山口弘剛）

