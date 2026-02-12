2026年2月8日投開票の衆院選で落選したれいわ新選組の八幡愛前衆院議員が、10日にXで、高市早苗首相とのツーショット写真とともに、「いつか必ず戻ってきます！！」と今後への意気込みをコメントした。しかし、この投稿には批判の声が相次いでいる。「永田町、いつか必ず戻ってきます！！」八幡氏をめぐっては、2月1日夕方にXで「握手にはお気をつけください」との注意書きを添えて、ジャーナリストと握手する写真を投稿した。同日