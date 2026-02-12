千葉県匝瑳市の市議会議員で市議会の副議長を務める男がインスタントコーヒーを万引きしたとして逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは匝瑳市議会議員で市議会の副議長を務める増田正義容疑者（70）です。警察によりますと増田容疑者は先月22日、市内のコンビニエンスストアで581円のインスタントコーヒーひとつを万引きした疑いがもたれています。調べに対し容疑を認め、「わたしがやったことに間違いありません。インスタ