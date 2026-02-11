衆院選で中道改革連合が大敗し、元公明組は全員当選したが、元立憲民主組は昨秋衆院予算委で高市早苗首相を追及したメンバーが重鎮・岡田克也氏をはじめほとんどが落選する壊滅惨敗となった。昨年１１月、高市首相が初の本格論戦を迎えた衆院予算委で、質問時間の半分を、高市首相が自民総裁選時に発言した「奈良のシカ蹴り」に関する質問に費やして物議を醸した西村智奈美氏は新潟１区で敗退。比例北陸信越ブロックで、大勝し