洋菓子メーカーのモロゾフは、ほうじ茶とあずきを合わせた“和”のチーズケーキ「クリームリッチチーズケーキ(ほうじ茶&あずき)」を、全国の洋生菓子販売店舗で発売する。販売期間は2026年2月15日から4月30日まで。【商品画像(2点)はこちら】香ばしく焼き上げた表面となめらかな口どけ、素材の優しい甘さが楽しめる“和”のチーズケーキ◆クリームリッチチーズケーキ(ほうじ茶&あずき)【価格】税込1,620円香ばしいほうじ茶