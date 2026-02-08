サポーターの投票で決まる1月のマンチェスター・シティ月間MVPに、ウズベキスタン代表DFアブドゥコディル・クサノフが選ばれた。今季前半戦のクサノフは怪我で離脱している期間があり、評価も伸びなかった。しかしこの1月は守備の中心となり、ネイサン・アケやマックス・アレイン、新戦力のマーク・グエーイら様々なセンターバックとコンビを組んでチームを支えてきた。投票ではGKジャンルイジ・ドンナルンマを抑えての月間MVPとな