【エヴァンゲリオンプライム初号機】 2月13日 予約開始 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、完成品トイ「エヴァンゲリオンプライム初号機」を2月13日に予約受付を開始する。 本商品はエヴァンゲリオンとトランスフォーマーのコラボ商品。エヴァンゲリオン初号機をスキャンしたオプティマスプライムという設定で、エヴァンゲ