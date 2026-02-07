7日未明、三重県鈴鹿市のコンビニエンスストアで男が女性店員を刃物で刺し、タバコ1箱を奪って逃げました。女性は搬送時意識はあったということで、警察は男をおよそ2時間半後に緊急逮捕しました。7日午前3時10分ごろ、鈴鹿市の「ファミリーマート鈴鹿須賀三丁目店」で、男が店員の女性(32)を刃物で刺し、タバコ1箱を奪って逃げました。警察によりますと、女性(32)は腹などにケガをして病院に搬送されましたが