北朝鮮と中国の間で、民間レベルの経済関係に目に見える亀裂が生じている。中国から原材料を受け取り、北朝鮮で加工した製品を再び中国に輸出する「委託加工ビジネス」をめぐり、北朝鮮側の納品遅延や連絡途絶、完成品の横流しとみられる事例が相次いでいるためだ。長年、制裁下の北朝鮮経済を下支えしてきた分野で信頼が急速に損なわれており、中朝関係の不協和音が、経済の最前線にも及び始めている。中国のデイリーNK対北消息筋