ミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）などで行われた。北イタリアでの広域開催とあり、各国選手団はミラノ以外のプレダッツォ、リビーニョ、コルティナダンペッツォの3カ所でも入場行進を実施した。ギリシャを先頭に、大会に参加する92の国と地域がイタリア語のアルファベット順に入場。4会場での同時入場に対し、NHKの中継や配信も4会場の映像を