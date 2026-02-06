足や爪の悩みを解消しようと、大分市の病院で医師や看護師による無料相談イベントが行われました。 【写真を見る】足のトラブル早期発見へ医師らによる無料相談イベント開催大分 大分市の大分岡病院では、2月10日の「フットの日」にあわせて足の悩みや相談を受け付けるイベントを毎年開催しています。 イベントでは、形成外科の医師が足の状態をチェックし、靴の選び方やケアのポイントなどをアドバイスしました。 このあ