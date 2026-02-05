Number_iの楽曲が、『オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング』のTOP10に3作品ランクイン。また、鈴木愛理さん（31）らがメンバーとして活動していたユニット・Buono!の『初恋サイダー』が、2位にランクインしました。急上昇1位となったのは、Number_iのアルバム『No.II』に収録されている楽曲『i-mode』。そのほか、8位にメンバー全員によるプロデュース曲『未確認領域』、9位に岸優太さん（30）プロデュース曲の『GOD_i』が