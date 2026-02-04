人気カレーチェーン「カレーハウス CoCo 壱番屋」などを展開する壱番屋が、昨年12月に夜パフェ専門店を運営する北海道札幌市に本社を置くGAKUを完全子会社化。【写真】もはやアート！2000円超えの夜パフェ2月2日、ヤフーニュースのエキスパートトピで「CoCo壱はもう “カレー屋” じゃない『壱番屋』が次々と飲食企業を買収する理由と今後の展開は」という記事などが配信されたことで、話題になっている。資さんうどんは「味が