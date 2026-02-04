4日、上越市板倉区で除雪中の死亡事故が発生しました。死亡したのは上越市板倉区に住む66歳の男性です。警察と消防によりますと4日午前11時20分ごろ、道路を除雪中だった作業員から「60代から70代くらいの男性が除雪機に左足を挟まれた」と消防に通報がありました。消防隊が駆け付けたところ、エンジン付きの家庭用除雪機に足を挟まれ、意識がもうろうとした状態の男性を発見。出血もみられたため病院に搬送されましたが、その後、