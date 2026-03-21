20日に三重・亀山市の新名神高速で6人が死亡した事故で、警察は21日にトラック運転手の女の運送会社へ家宅捜索に入りました。安全管理に問題がなかったかなど調べる方針です。20日未明、亀山市の新名神高速・下り線のトンネル内で大型トラックが渋滞の車列に突っ込み合わせて3台が炎上した事故では、3人の子どもを含む6人が死亡しました。この事故では、大型トラックの運転手・水谷水都代容疑者（54）が逮捕され容疑を認めていて、