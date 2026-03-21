送検のため、三重県警松阪署を出る水谷水都代容疑者（中央）＝21日午後0時12分新名神高速道路事故で逮捕された大型トラック運転手水谷水都代容疑者（54）は運送会社で長距離の仕事をこなし、一番新しいトラックを任されていつもきれいに使っていた。大きな事故を起こしたことはなく、勤務先の社長は「まさかこの人が」と絶句。パニック状態に陥ったとみられ、本人からかかってきた電話の内容は「支離滅裂」だったという。事故