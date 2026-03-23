三重県の新名神高速で6人が死亡した追突事故で、逮捕されたトラック運転手の女が、「ブレーキを踏んだが間に合わなかった」という趣旨の説明をしていることがわかりました。3月20日、三重・亀山市の新名神のトンネル内で、大型トラックが渋滞の車列に追突して巻き込まれた2台の車とともに炎上し、3人の子どもを含む6人が死亡しました。死亡した6人の身元は、現在もわかっていません。その後の警察への取材で、逮捕・送検された大型