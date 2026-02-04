総務省は3日、26GHz帯における5G普及のための「価額競争実施指針（オークションガイドライン）」案などについて、電波監理審議会から原案を適当とする旨の答申を受けたと発表した。今後、答申を踏まえて速やかに所要の手続きを進めるほか、オークション参加申請の参考となる「申請マニュアル」を準備が整い次第公表する。 「全国」と「地域」別に対象事業者を振り分け 今回対象となる26GHz帯の割当は、総務