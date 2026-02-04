修復後のフレスコ画の天使像がメローニ首相に似ているとして物議を醸している/Vincenzo Livieri/Reutersイタリア・ローマ（CNN）イタリアの首都ローマの教会にあるフレスコ画をめぐり、修復後の天使像がジョルジャ・メローニ首相にそっくりだという苦情が噴出し、当局が調査に乗り出した。問題になっているのはローマ中部のサンロレンツォ・イン・ルチーナ大聖堂にあるフレスコ画の智天使像。修復が完了したのは昨年12月だが、この