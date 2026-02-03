2月1日に一斉スタートしたプロ野球・春季キャンプ。自費参加も懸念されていた、阪神タイガース・佐藤輝明選手（26）も無事に沖縄県沖縄県宜野座村入り。異例となるキャンプ地宿舎での契約更改会見が開かれた。【写真】スカートまくれてもお構いなし！阪神優勝で道頓堀川に飛び込む若い女性たち佐藤本人も「ポスティングと年俸、その二つについてじっくり話した」と明かしたように、当初より争点とされていたポスティングシステ