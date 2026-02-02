国際ジャーナリストの落合信彦さんが１日、老衰のため死去した。８４歳。長男で筑波大学准教授の落合陽一氏は自身のＸで、父・信彦さんがこの数年、体調を崩し、入院することもしばしばあったこと、１月３１日の夜に救急車で運ばれ、友人と家族に見守られながら亡くなったことなどを伝えた。信彦さんは、１９８７年に発売されたアサヒビール「スーパードライ」の初代ＣＭキャラクターも務めており、陽一氏は１日、Ｘで「今晩は