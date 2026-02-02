【ポケモンセンターヨコハマ】 3月1日以降 営業継続 グッズショップ「ポケモンセンターヨコハマ」は、3月1日以降の営業について、「現在と同じ場所にて営業を継続いたします」と発表した。 「ポケモンセンターヨコハマ」は、記事執筆現在「マルイシティ横浜」に入居している。しかし、「マルイシティ横浜」は2月28日で営業終了することが発表されており、店舗の営業が継続