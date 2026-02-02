東海漬物は3月1日付で、中田食品の子会社・彩園福岡営業所の新設分割会社、彩園福岡の全株式を取得し完全子会社化することを発表した。滋賀県の彦根工場が最西だった生産拠点が九州でも新しく誕生し、東海漬物の浅漬け・キムチのエリアシェア拡大を目指す。1月28日に東海漬物本社で行われた合同記者発表では、大羽儀周社長をはじめ中田食品の中田吉昭社長らが出席。彩園福岡営業所は02年から浅漬けの製造とベンダーとして営業