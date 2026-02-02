衆議院選挙の期日前投票について、2月1日までの投票状況が発表され、大分県内では5.59％と前回を下回っています。 【写真を見る】衆議院選挙の期日前投票率「5.59％」中間状況、前回より下回る入場券の遅れ影響か大分 県選挙管理委員会によりますと、今回の衆院選で1月28日から2月1日までに県内では5万1475人が期日前投票を済ませました。 投票率は5.59％で、前回（2024年10月）の同時期と比べ0.47ポイント下回っています