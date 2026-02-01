別府大分毎日マラソンの開催に合わせて恒例の「べつだいウォーク」が行われおよそ2500人の参加者が別大国道沿いを歩きました。 21回目を迎えた「べつだいウォーク」は大分市の田ノ浦ビーチで開催され大会には家族連れなどおよそ2500人が参加し、マラソンと同じ正午にスタートしました。参加者は別府湾の景色を楽しみながらそれぞれのペースで歩みを進め沿道のランナーに声援を送っていました