お笑い芸人、ゆりやんレトリィバァ（35）が1月30日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト生出演。17年4月に起こった「汗だくベッド写真」流出騒動の真相について明かした。ゆりやんは映画初監督作品「禍禍女（まがまがおんな）」（2月6日公開）で自身の恋愛体験を反映させた恋愛史上“最狂”の復讐劇。「私の実際の恋愛を元にしたホラー映画です。ほぼドキュメンタリー」と説明。自身は禍禍女として出演している。