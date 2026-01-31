日本ハム、巨人、中日で活躍し昨季限りで現役を引退した中田翔氏が３１日、自身のインスタグラムを更新。「最高な経験をさせてもらいました！！ありがとうございました！！」と記し、この日両国国技館で行われた断髪式で元横綱照ノ富士の伊勢ケ浜親方にはさみを入れる写真を投稿した。断髪式には多くのアスリートがかけつけて話題になったが、中田氏もボクシングの井岡一翔、中谷潤人や高校の先輩でロッテの西岡剛コーチ、元Ｋ